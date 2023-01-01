Максим Артамонов В Перми чиновники отчитались о ходе капремонта фасадов многоквартирных домов Работы полностью завершены только на 11 объектах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании комитета по городскому хозяйству Пермской думы начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Станислав Баскаков отчитался о капремонтов фасадов многоквартирных домов. Дома ремонтируются по программе, рассчитанной с 2019 по 2024 годы.

Всего в перечень вошли 117 многоквартирных домов. В июне этого года 14 домов исключены из данного списка, так как планируется отремонтировать их за счет регионального оператора.

По словам чиновника, с 2019 года в Перми было отремонтировано 55 фасадов (34 из них — за счет средств краевого бюджет, 21 дом на средства, которые накапливались на спецсчёте).

В этом году планируется отремонтировать 48 фасадов. Девять домов уже отремонтированы, а два дома по ул. Петропавловская, 83 и 87 в июне получили дополнительное финансирование.

Из бюджета Перми на ремонт фасадов в 2023 году планируется выделить порядка 903,3 млн руб., в 2024 — около 204 млн руб.

Всего с 2019 года в городе отремонтировано 103 дома. Изначально была задача подготовить фасады домов к юбилею городу, и сейчас все работы проводятся уже во дворах, отметил чиновник.

Эксперты проанализировали доклад и отметили, что к началу второго квартала этого года более 48,7% домов по капитальному ремонту фасадов были завершены.

В тоже время специалисты Управления экспертизы и аналитики отметили, что пять домов, которые были представлены в 2022 году как завершённые, по какой-то причине перешли в 2023 год.

Во время обсуждения депутаты поинтересовались, какая ситуация сейчас с ремонтом домов сейчас? Они адресовали этот вопрос представителю Фонда капремонта Пермского края.

Как пояснила заместитель руководителя фонда Анастасия Ахматова, на сегодняшний день 37 домов находятся в работе, на 11 домах работы уже завершены, там готовится приёмка. Кроме того, 14 домов пока в стадии завершения (выполнено более 80% работ).

Остаётся ещё 12 домов, которые находятся не в стадии завершения, и они, скорее всего, «уйдут» на будущий год.

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