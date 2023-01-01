Максим Артамонов С начала года многодетным семьям Перми предоставлено 84 земельных участка Из них 70 находятся в Пермском районе Поделиться Твитнуть

За восемь месяцев 2023 года многодетным семьям Перми было предоставлено 84 земельных участка общей площадью 52 195 кв. м. Из них 70 участков выделено в Пермском районе, 13 участков — на территории Перми и 1 участок — в Добрянском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.

Земельные участки для 70 пермских многодетных семей находятся в деревне Шуваята Фроловского сельского поселения Пермского района. Они были включены в альтернативный перечень.

Участки имеют площадь от 556 до 600 кв. м, на них возможно строительство садового дома высотой не более трёх этажей. также есть возможность подключения к сетям коммунальной инфраструктуры.

Напомним, в начале июня в Перми среди многодетных были распределены четыре участка в микрорайоне Бахаревка. В администрации тогда сообщили, что в этом году многодетным было предоставлено девять земельных участков из альтернативного перечня и четыре участка из основного перечня.

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