Максим Артамонов В Перми среди многодетных распределены четыре участка в микрорайоне Бахаревка Всего в этом году землю смогут получить только 38 семей Поделиться Твитнуть

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе мэрии Перми, 30 мая среди многодетных семей были распределены четыре участка в м/р Бахаревка, а 31 мая в департамент социальной политики направлен пакет документов с результатами жеребьёвки с целью дальнейшей работы и предоставления земельных участков.

В администрации сообщили, что в этом году многодетным было предоставлено девять земельных участков из альтернативного перечня и четыре участка из основного перечня.

«На данный момент в рамках заключённых соглашений между администрацией Перми и администрациями муниципальных образований Пермского края возможны для предоставления многодетным семьям Перми 38 земельных участков. В том числе в Добрянском городском округе — 12, в Ильинском городском округе — 11, в Кунгурском муниципальном округе — 1, в Юсьвинском муниципальном округе — 3, в Чердынском городском округе — 8, в Кочёвском муниципальном округе — 3», — рассказали в администрации.

В мэрии добавили, что сейчас проводится работа по включению порядка 70 земельных участков, расположенных в д. Шуваята, в альтернативный перечень. План предоставления земельных участков многодетным семьям Перми в 2024 году находится в разработке.

Напомним, в начале апреля в ходе распределения федеральных земель в перечень земельных участков для предоставления многодетным семьям внесены 8 участков, которые находятся на территории Перми, в м/р Бахаревка. Соответствующий приказ подписала министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Лариса Ведерникова.

Ранее, в марте этого года, в городском департаменте земельных отношений сообщили, что многодетные семьи из Перми могут подать заявки на получение земельных участков в шести территориях Прикамья. Всего на выбор предоставлялось 38 участков площадью от 500 до 2,2 тыс. кв. м.

В мае, во время заседания комитета гордумы по пространственному развитию и благоустройству начальник городского департамента градостроительства и архитектуры Мария Норова рассказала, почему многодетным семьям в Перми выделяется мало участков.Чиновница сообщила, что власти формируют те участки, «которые действительно можно предоставить многодетным». Согласно законодательству, такой участок должен быть обеспечен всей необходимой инфраструктурой, но на сегодняшний день у властей «нет такой возможности, потому что обеспечение инфраструктурой — достаточно дорогое удовольствие», отметила чиновница. Поэтому администрация использует альтернативный способ обеспечения жилищных прав многодетных семей — выплаты из бюджета муниципального образования — порядка 250 тыс. руб.

По словам чиновницы, параллельно администрация работает по новым участкам. В этом году предполагается сформировать ещё один земельный массив на территории Пермского муниципального округа — порядка 80 участков.

Представительница многодетных семей Пермского края, общественная активистка Людмила Ёлтышева считает, что вместо усовершенствования законов для многодетных семей и семей с детьми чиновники идут по пути сокращения и урезания. Это касается нескольких важных государственных мер поддержки: молочные кухни, программы «Молодая семья» и выдача земли.

«Нового ничего не создаётся, а финансирование с каждым годом сокращается. Многие регионы, не имеющие свободной земли, ввели альтернативу в виде сертификатов. Но в Пермском крае земли много, другое дело, что выгоднее её продать, чем отдать. Но даже там, где ввели сертификаты вместо участков, вовремя опомнились и поняли, что такая мера ведёт к оттоку многодетных за пределы города, вынуждая семьи покупать землю «где подешевле». Поэтому власти ввели жилищные сертификаты как альтернативу земельным участкам, увеличив при этом сумму сертификата. Сумма в 250 тыс.руб. не индексировалась с 2018 года, хотя земля дешевле за эти годы не стала. Вот и получается, что семья, получив сертификат, будет вынуждена либо добавить свои средства и покупать участок под ИЖС далеко за пределами города, либо искать в черте города участок СНТ», — пояснила Ёлтышева.

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