Пермская компания по производству лифтов может получить статус резидента ОЭЗ Предприятие работает на рынке уже 26 лет Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

Глава Прикамья Дмитрий Махонин побывал в производственных цехах компании «Лифт-Сервис», которая занимается обслуживанием около 3 тыс. единиц грузоподъёмного оборудования в Перми — более 50% от общего их количества. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Предприятие работает на рынке уже 26 лет. Компания выпускает подъёмники для маломобильных граждан, а недавно приступила к производству лифтов и планируют наращивать свои объёмы. «Лифт-Сервис» намерена получить статус резидента Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Пермь». Это позволит компании получить различные льготы и преференции, а также даст возможность увеличить объёмы выпускаемой продукции в два-три раза.

По словам директора компании Владимира Макса, изначально предприятие занималось исключительно обслуживанием и монтажом лифтового оборудования других производителей. Семь лет назад начали выпускать подъемники для маломобильных граждан. Около 10 лет назад возникли планы по запуску собственного производства лифтов. Для этих целей закупалось необходимое оборудование, среди которого — станки с ЧПУ.

На предприятии организован полный производственный цикл — выпуск лифтов и инвалидных подъёмников, их поставка, монтаж с последующим техническим обслуживание грузоподъёмных объектов по всей Перми.

Оборудование доставляется на объекты на этапе завершения строительства как многоквартирных домов, так и учреждения социальной сферы. В частности, подъёмники компании для инвалидов установлены в новом корпусе Гимназии №17. Также налажено сотрудничество с краевым Фондом капремонта, и лифты поставляются для замены в многоквартирных домах.

Сегодня предприятие выпускает порядка 20-30 единиц оборудования в месяц. Здесь могут под конкретные задачи заказчиков производить лифты грузоподъёмностью от 400 до 1000 кг. На предприятии работает 350 человек.

Как рассказал руководитель «Лифт-Сервис», будучи резидентом ОЭЗ, компания сможет производить до 100 единиц оборудования в месяц, а число сотрудников компании увеличится ещё 20 человек.

«С таким количеством продукции мы сможем выстраивать тесное сотрудничество как с соседними регионами, так и дружественными странами», — пояснил Владимир Макс.

Планируется, что проект этой компаний — новый завод по производству лифтов и подъёмных платформ для людей с ограниченными возможностями — будет рассмотрен на ближайшем заседание Экспертного совета ОЭЗ промышленно-производственного типа «Пермь».

Напомним, летом прошлого года стало известно, что в Перми, рядом с крупным промышленным узлом, в который входят производственные комплексы компаний СИБУР, ЛУКОЙЛ и «Уралхим», появится ОЭЗ «Осенцы», которая станет основой промышленного кластера. Её основной специализацией будет химия и нефтехимия, машиностроение, металлообработка, IT-отрасль.

В начале июня этого года сообщалось, что на развитие ОЭЗ «Пермь» в 2022 году краевые власти выделили более 100 млн руб. Кроме того, в 2023-2025 годах на эти цели в краевом бюджете запланировано 1,4 млрд руб.

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