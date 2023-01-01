Изменения в проект строительства шахтных стволов рудника «Соликамск-2» прошли экспертизу Объект возводится для разработки Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей Поделиться Твитнуть

Главгосэкспертизой выдано положительное заключение по итогам экспертного сопровождения проекта строительства Южного рудника Соликамского калийного рудоуправления № 2 (СКРУ-2) ПАО «Уралкалий». Об этом сообщили в пресс-службе ФАУ «Главгосэкспертиза России». Строительство вертикальных шахтных стволов нового рудника ведётся в южной части Соликамского и Новосоликамского участков Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Площадка строительства соляных шахт расположена в Соликамске.

Диаметры скипового ствола № 1 и клетевого ствола № 2 составляют 8 м, их полная глубина будет достигать 385 м и 349,2 м соответственно.

Эксперты, в частности, одобрили изменения высотных отметок отдельных элементов копра клетевого ствола № 2.

Как пояснил главный эксперт проекта Валерий Кирпиченко, «незначительное повышение отметки подшкивной площадки копра потребовало корректировки отметки оси шкивов, а следовательно, и угла наклона струны подъёмных канатов к горизонту для клетевых подъёмных установок ствола № 2».

В проектную документацию был внесён и ряд других корректировок.

Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей — крупнейшее в России по перспективным запасам этих полезных ископаемых.

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