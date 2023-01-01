По решению суда в Прикамье приостановлена работа детского лагеря «Огонёк ПМ» Пятая смена отменена Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Заезд детей в лагерь «Огонёк ПМ» в Пермском МО, который должен был состояться 17 августа, отменён. Информация появилась в официальном сообществе округа ВКонтакте.

«В соответствии с определением Пермского районного суда, деятельность по организации отдыха и оздоровления детей ООО «Детский оздоровительный лагерь «Огонёк ПМ» по адресу: Пермский округ, д. Малый Буртым, приостановлена», — сказано в сообщении. Купившим путёвки вернут деньги.

Лагерь «Огонёк ПМ» закрыли в связи с выявленными нарушении требований пожарной безопасности. Такое решение вынес Пермский райсуд 31 июля.

Ранее сообщалось о временном закрытии лагеря «Восток» в районе д. Дворцовая Слудка.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.