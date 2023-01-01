В Пермском крае прокуратура закрыла детский лагерь «Восток» В ходе проверки в учреждении выявлены нарушения Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае в ходе прокурорской проверки в детском лагере «Восток» выявлены многочисленные нарушения. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Прикамья. Уточняется, что лагерь находится в д. Дворцовая Слудка Пермского муниципального округа.

«Имели место нарушения противопожарных норм и требований антитеррористического законодательства, не позволяющие обеспечить безопасность детей в лагере. Кроме этого, в лагере без соответствующих разрешительных документов осуществлялась медицинская деятельность», — говорится в информации.

В суд было направлено исковое заявление о признании деятельности лагеря «Восток» незаконной. Решением суда деятельность лагеря приостанавливается до устранения всех нарушений.

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