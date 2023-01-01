В Перми в микрорайоне Чапаевский снесли 16 самовольно построенных домов Поделиться Твитнуть

Максим Кимерлинг

В м/р Чапаевский города Перми силами администрации Орджоникидзевского района снесены 16 самовольно возведённых жилых строений. Ранее суд признал, что эти дома построены незаконно, и возложил на их владельцев обязанность по демонтажу. Однако хозяева никаких активных действий по исполнению судебного решения не предпринимали. И тогда сносом домов занялась подрядная организация.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю, теперь должникам ещё предстоит выплатить неустойку за каждый день неисполнения решения суда, только после этого исполнительные производства будут окончены фактически.

Напомним, снос «цыганских домов» в м/р Чапаевский имеет многолетнюю историю. Например, в 2014 году здесь сносили 22 самовольно построенных дома молдавских цыган. Однако строения появляются вновь.

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