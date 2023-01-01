В Прикамье 17 августа температура воздуха может достичь исторического максимума Температурный рекорд в Перми ожидается в пятницу Поделиться Твитнуть

В Пермском крае продолжается период жаркой погоды и усиления засухи. Отклонение среднесуточной температуры от нормы уже превышает 7 градусов. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГИС-центр Пермского госуниверситета.

Среда, 16 августа, оказалась особенно жаркой в центральных районах Прикамья. Максимальная температура воздуха в Перми, Кунгуре, Оханске, Чернушке, Осе и Ножовке превысила отметку +32 градуса. По востоку края прошли локальные грозы, но метеостанциями осадки не зафиксированы.

Малооблачная и аномально жаркая погода сохранится в четверг и в пятницу.

Так, 17 августа температура воздуха может достичь суточных исторических максимумов на севере Прикамья (+30…+32 градуса), а 18 августа суточный температурный рекорд может установиться в Перми.

В регионе по-прежнему велика вероятность возникновения пожаров.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.