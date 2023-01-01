В Прикамье 17 августа температура воздуха может достичь исторического максимума
Температурный рекорд в Перми ожидается в пятницу
В Пермском крае продолжается период жаркой погоды и усиления засухи. Отклонение среднесуточной температуры от нормы уже превышает 7 градусов. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГИС-центр Пермского госуниверситета.
Среда, 16 августа, оказалась особенно жаркой в центральных районах Прикамья. Максимальная температура воздуха в Перми, Кунгуре, Оханске, Чернушке, Осе и Ножовке превысила отметку +32 градуса. По востоку края прошли локальные грозы, но метеостанциями осадки не зафиксированы.
Малооблачная и аномально жаркая погода сохранится в четверг и в пятницу.
Так, 17 августа температура воздуха может достичь суточных исторических максимумов на севере Прикамья (+30…+32 градуса), а 18 августа суточный температурный рекорд может установиться в Перми.
В регионе по-прежнему велика вероятность возникновения пожаров.
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