В Пермском крае предотвращают распространение продукции с высокопатогенным гриппом птиц В регион из Башкирии поступила партия потенциально опасная партия куриных яиц Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю приняты меры по недопущению в продажу на территории Прикамья продукции АО «Птицефабрика «Башкирская» (Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Авдон), где из-за птичьего гриппа на прошлой неделе произошёл массовый падеж кур-несушек.

Как сообщили в ведомстве, потенциально опасная продукция данного производителя — 346,5 тыс. штук яиц — поступила в 270 организаций и ИП на территории Пермского края. Всем им направлены информационные письма с рекомендацией изолировать товар и отправить на утилизацию.

По данным на 15 августа ответ дали 42 хозяйствующих субъекта: 4,6 тыс. штук яиц изъято, 1,6 тыс. утилизировано. Работа с остальными организациями и предпринимателями будет продолжена, вся продукция подлежит изъятию и уничтожению.

Также Россельхознадзором направлена информация в Госветинспекцию Пермского края, Управление Роспотребнадзора по региону и руководителям птицеводческих предприятий с рекомендациями по предупреждению заноса и распространения высокопатогенного гриппа птиц.





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