Андрей Стрельцов «Молот» уступил во второй контрольной игре в Челябинске Поделиться Твитнуть

фото: ИА "Регнум"

В среду, 16 августа, состоялся повторный поединок между ХК «Молот» (Пермь) и ХК «Челмет» (Челябинск). Итоговый счёт был зафиксирован как и накануне 4:3, но на этот раз сильнее оказались хозяева площадки — челябинцы.

Опять все решилось в концовке матча, но на этот раз удача была за «Челметом». В составе гостевой команды отличились Денис Дюрягин, Денис Михнин и Артем Ощепков.

Далее «Молот» отправляется в Верхнюю Пышму, где 18 и 19 августа проведёт товарищеские поединки с «Горняком-УГМК»

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