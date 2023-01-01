Алёна Бронникова Жители дома на Компросе наотрез отказались от установки архитектурной подсветки Всего подписано 84 соглашения из запланированного 91 Поделиться Твитнуть

Комсомольский проспект 69

2gis.ru

В Перми жители дома по Комсомольскому проспекту, 69 не согласились установить архитектурную подсветку. Мэрия совместно с городским департаментом ЖКХ сейчас прорабатывают вопрос о замене адреса для реализации одного из самых масштабных проектов, разработанных к 300-летию столицы региона.

«По Комсомольскому проспекту, 69, несмотря на многочисленные выездные встречи, в том числе при участии депутатов Пермской думы, собственниками дан категорический отказ от подписания соглашения. Они считают, что нет необходимости для жителей данного дома в этом оборудовании», — сообщил глава департамента дорог и благоустройства администрации Перми Дмитрий Мясоедов на заседании комитета гордумы по пространственному развитию и благоустройству 16 августа.

Он рассказал, что жителям этого дома был представлен общегородской мастер-план по архитектурной подсветке, даны разъяснения по всем вопросам. «Не хотят, и всё», — добавил глава департамента.

Напомним, перечень зданий, на которых планируется разместить подсветку, был утверждён ещё в 2021 году. В него вошёл 91 дом, на данный момент подписано 84 соглашения, монтаж завершён на фасадах 73 зданий.

На доме по Комсомольскому пр-ту, 29 ведутся работы по устранению замечаний краевой инспекции по охране объектов культурного наследия. Их планируется закончить в декабре 2023 года. Ещё для нескольких домов сейчас закупается оборудование, заканчиваются пусконаладочные работы и устраняются замечания. Их также собираются завершить во втором полугодии.

Ещё по четырём объектам соглашения отсутствуют ввиду неоконченного капитального ремонта фасадов и балконов. Собственники готовы подписать соглашение на размещение подсветки после того, как работы будут приняты. По двум домам на ул. Ленина процедура подписания уже началась, все спорные вопросы урегулированы.

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