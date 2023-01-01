Ректор Пермского аграрного университета Алексей Андреев избавился от приставки «и. о.» Исполняющим обязанности руководителя вуза он пробыл пять лет Поделиться Твитнуть

Алексей Андреев

Иван Петров

Ректор Пермского государственного аграрно-технологического университета Алексей Андреев утверждён в должности. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Издание обратила внимание на запись в базе данных «СПАРК-Интерфакс». С 15 августа Андреев избавился от приставки «и. о.».

В мае 2023 года Алексей Андреев прошел аттестацию в министерстве науки и высшего образования РФ. Контракт Алексея Андреева рассчитан до 2028 года.

Исполняющим обязанности ректора ПГАТУ бывший федеральный инспектор по Пермскому краю Алексей Андреев был назначен в 2018 году.

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