В Перми аренда маленьких квартир за год подорожала на 7,5% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми аренда квартир площадью до 32 кв. м в августе составила в среднем 14,7 тыс. руб. в месяц, это на 7,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает портал «Мир квартир».

Специалисты федерального издания проанализировали сегмент аренды маленьких квартир в российских городах с населением более 300 тыс. чел. и проследили динамику стоимости за год.

Выяснилось, что по стране ставка выросла на 10,5%, и теперь небольшая студия или однокомнатная квартира сдаётся в среднем по России за 15,9 тыс. руб./мес.

Самые дорогие малогабаритки сдают в Москве (37,6 тыс. руб./мес.), Сочи (35 475 руб./мес.) и Якутске (27 345 руб./мес.).

Самые дешевые квартиры до 32 кв. м предлагают в Пензе (8894 руб./мес.), Оренбурге (10 299 руб./мес.) и Саранске (10 546 руб./мес.).





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