Максим Артамонов Стратегию СЭР Перми дополнят перечнем приоритетных проектов развития районов Паспорта этих проектов направят в гордуму в следующем году Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

До 1 февраля 2024 года в Пермскую городскую думу направят паспорта приоритетных проектов территориальных органов администрации города. Такое решение поддержали депутаты на заседании комитета гордумы по экономическому развитию.

С докладом по этому вопросу выступила начальник департамента планирования и мониторинга администрации города Елена Крузель. Чиновница рассказала об изменениях, которые планируется внести в документы стратегического планирования.

Напомним, в прошлом году по поручению Пермской городской думы администрация собрала и проанализировала информацию о перспективах развития каждого района города и сформулировала приоритетные проекты. В общей сложности было подготовлено 26 проектов. Они были учтены в документах стратегического планирования Перми.

И теперь чиновники предлагают дополнить Стратегию социально-экономического развития Перми новым приложением. В нём будет закреплён перечень и описание приоритетных проектов по развитию районов (паспорт).

Из презентации Елены Крузель

Одно из изменений касается плановых показателей субъектов малого и среднего предпринимательства. План мероприятий этого направления предлагается дополнить показателем по количеству самозанятых пермяков. Согласно данным чиновников, если в 2020 году количество самозанятых составляло 13,8 тыс. чел., то к 2026 году их количество прогнозируется в районе 60,6 тыс.

Кроме того, в стратегическом планировании появится показатель, который характеризует долю особо охраняемых природных территорий (ООПТ), где создана инфраструктура для развития экотуризма. Отдельные показатели предлагается добавить по развитию общественного транспорта. «Средний срок эксплуатации транспортных средств на муниципальных маршрутах» заменят на индикатор «Количество перевезённых пассажиров». Отвечая на вопросы депутатов, Елена Крузель пояснила, что количество перевезённых пассажиров больше отражает востребованность услуг общественного транспорта. При этом чиновница заверила, что требования к подвижному составу снижать не планируется — они будут отражаться в общем отчёте.

В презентации Елены Крузель было указано, что индекс качества жизни пермяков за пять лет, с 2022 по 2026 год, должен вырасти с 0,4 до 0,9. Депутаты поинтересовались: насколько корректны такие цифры и означает ли это, что за пять лет качество жизни горожан вырастет в пять раз?

Из презентации Елены Крузель

Чиновница сообщила, что представленные цифры — чистая математика, связанная с методикой расчётов, и она не отражает реальное улучшение качества жизни жителей в пять раз.

В итоге члены комитета поддержали предложенные изменения. До 1 февраля 2024 года чиновники должны направить в Пермскую городскую думу паспорта приоритетных проектов территориальных органов администрации Перми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.