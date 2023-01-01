Алёна Морозова Аварийное жильё, молодёжная политика и безбилетники Депутаты Пермской городской думы на январской пленарке обсудили ряд актуальных вопросов Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Пермской городской думы

Аварийное жильё

Первое в этом году пленарное заседание Пермской городской думы состоялось 24 января.

Во время «Часа депутата» выступил заместитель главы Перми Игорь Субботин. Он сообщил, что в прошлом году для расселения пермяков из аварийного жилого фонда было выделено около 3,7 млрд руб. Из этой суммы 2,5 млрд руб. было использовано на изъятие жилых помещений и 718 млн руб. — на строительство муниципальных домов. Из средств фонда ЖКХ дополнительно поступило 420 млн руб., которые также были направлены на строительство муниципальных домов. Речь идёт о домах по ул. Чайковского, 11, ул. Маяковского, 54, 57 и ул. Нейвинской, 3а. Их планируется ввести в эксплуатацию в 2023-2024 годах.

На 30 декабря 2022 года на переселение пермяков из аварийного жилья было израсходовано 2,8 млрд руб. бюджетных средств (94,4% от годового плана). Оставшаяся сумма перешла на этот год. Всего в 2022 году расселено 55,7 тыс. кв. м аварийного жилого фонда — порядка 4 тыс. человек получили новые квартиры.

В 2023 году чиновники обещают улучшить жилищные условия для 2700 человек.

На сегодняшний день в жилом фонде Перми около 6 тыс. многоквартирных домов (МКД), из них нужно сносить 862. Сейчас снесено уже 150 МКД. Больше всего таких домов находится в Кировском, Дзержинском и Свердловском районах.

С 1 февраля 2023 сносом аварийного жилья будет заниматься муниципальное предприятие «Полигон», вся необходимая техника закуплена. За короткий срок городские власти должны снести максимальное количество аварийных домов.

После того как чиновник отчитался о проделанной работе, депутаты буквально завалили его вопросами о проблемных домах, в которых люди живут без электричества, газа, а где-то и канализации. Например, депутат Олег Бурдин рассказал о том, что дом по ул. Генерала Доватора, 34 сейчас находится в критическом состоянии.

Субботин пообещал взять «решение данного вопроса на контроль».

Ещё один пример опасного жилья привела депутат Наталья Рослякова. Она рассказала о здании бывшего общежития на ул. Танцорова. Сейчас там отрезан газ, нет горячей воды и отключена канализация.

Как отметил депутат Владимир Молоковских, «проблема стоит давно, и на сегодня в городе есть и деревянные бараки, и шлакоблочные дома». Он выразил мнение, что в будущем «нас ждёт вал таких объектов».

Молодёжная политика

С докладом о реализации молодёжной политики выступил заместитель главы администрации по социальным вопросам Алексей Грибанов. Он отметил, что сейчас в Перми живёт более 311 тыс. человек 14-35 лет. При этом, по данным соцопроса, 82,9% молодёжи удовлетворены условиями своего проживания и самореализации в городе.

Среди приоритетных задач городской молодёжной политики — создание условий для поддержки молодёжных инициатив и проектов. Например, в сфере добровольчества, создания городской инфраструктуры, развития форм трудовой и экономической деятельности, занятости.

Грибанов пояснил, что эти задачи сегодня выполняют с помощью многочисленных проектов, которые действуют в городе уже не первый год: «Отряды мэра», «Вижу. Могу. Делаю», «Место силы», «Сила леса — моя сила».

Вице-мэр также рассказал, что запланировано строительство межвузовского студенческого кампуса, в нём будет гостиничный комплекс на 5 тыс. мест, учебные пространства, лаборатории, технопарк и бассейн. Кроме того, в марте этого года завершится реконструкция Дворца молодёжи. Сейчас ведётся совместная работа с аппаратом Уполномоченного по правам ребёнка в Пермском крае по встраиванию Дворца молодёжи и помещения коворкинга в систему создания подростковых центров в рамках федеральной программы «Подростки России».

Заместитель председателя Пермской гордумы Наталья Мельник поинтересовалась, почему молодёжь не остаётся в Перми, а уезжает в другие российские города.

Алексей Грибанов назвал две причины: качество высшего образования в регионе и возможности трудоустройства после вуза.

«С моей точки зрения, чего не хватает молодёжи — это качественного высшего образования. Мы даём очень хорошее школьное образование, и тем самым у детей появляется возможность уехать практически в любой вуз страны. Здесь большое значение имеет не только мнение самого ребёнка, но и родителей. Они тоже хотят, чтобы их ребёнок поехал в Москву или Санкт-Петербург. Кстати, в Санкт-Петербург уезжает больше», — заявил чиновник.

По мнению заместителя председателя гордумы Максима Спиридонова, сегодня молодёжь недостаточно проинформирована о мероприятиях и проектах, возможностях реализации своих идей. Алексей Грибанов пояснил, что для решения этой проблемы городские власти активизируют работу в социальных сетях.

Депутат Владимир Плотников спросил, как ведётся работа с молодёжью в области патриотизма. Он высказал точку зрения, что городским властям нужно больше внимания уделять патриотическому воспитанию молодёжи и усилить роль религии.

Грибанов пояснил, что «сейчас тема патриотизма выходит на первый план, перестраиваются образовательные программы», а во всех школах Перми проводятся «Разговоры о важном», на которых школьникам рассказывают о ключевых событиях Великой Отечественной войны. Также в регионе развивается молодёжная общественная организация «Движение первых» и создана целая программа по патриотическому воспитанию.

О деятельности Молодёжного парламента Перми в 2022 году рассказала его председатель Дарья Белякова-Тихонова. Она отметила, что молодые парламентарии инициировали и провели несколько собственных проектов, активно участвовали в общегородских мероприятиях, различных семинарах и форумах, организовали свою площадку-стенд на краевом Молодёжном форуме «Пермский период». Кроме того, на протяжении всего года Молпарламент вёл проектную и мониторинговую деятельность.

Стратегия развития районов Перми

В прошлом году по поручению Пермской городской думы администрация совместно с общественностью собрала и проанализировала информацию о перспективах развития каждого района города и сформулировала приоритетные проекты. В общей сложности подготовлено 26 проектов.

По итогам обсуждения на пленарном заседании депутаты посчитали целесообразным учесть стратегические проекты социально-экономического развития административных районов города в документах стратегического планирования Перми. Все поправки должны отразиться в стратегии развития города.

Главы районных администраций рассказали о наиболее масштабных проектах в своих территориях. Основной упор они предлагают сделать на благоустройстве, создании и содержании парков и скверов, а также обновлении спортивной инфраструктуры.

Например, в Ленинском районе города предлагается преобразить пространство городского пляжа, потому что оно является важной рекреационной зоной. На этой территории планируется организовать открытые бассейны для детей и взрослых, а также SPA-комплекс. В Орджоникидзевском районе власти хотят создать «Гайва парк», а в Мотовилихинском сосредоточатся на студенческой инфраструктуре.

По мнению Олега Бурдина, городские власти должны реализовать проект исторической Мотовилихи, поскольку это территория, которая требует особого внимания.

«Каждый из проектов уникален, все они направлены на решение различных задач местного значения. Самое главное, что они отражают интересы и потребности жителей. Считаю, что проекты развития районов должны стать важнейшей частью утверждённых думой документов стратегического планирования. Определив то, что наиболее актуально для территорий районов, микрорайонов, мы стараемся эту специфику ввести в наш главный документ», — пояснил председатель думы Дмитрий Малютин.

«Мобильные» специалисты в транспорте

Другой социально значимый вопрос, который обсудили депутаты, — внедрение альтернативной системы оплаты проезда в городском общественном транспорте.

Городские власти планируют привлечь отдельных специалистов для сбора оплаты проезда, чтобы снизить процент неоплаченных поездок. Впервые этот вопрос обсуждался на круглом столе с участием чиновников, экспертов и депутатов после новогодних праздников. Инициатива вызвала немало вопросов у экспертов, и поэтому было решено принять компромиссное решение: запустить систему в тестовом режиме на нескольких маршрутах и сформировать рабочую группу, которая будет курировать этот вопрос.

Проект решения и состав рабочей группы депутаты и чиновники обсудили на комитетах гордумы по экономическому развитию и городскому хозяйству, а затем, с учётом поправок, приняли на пленарке гордумы.

«Мобильные» кондукторы (агенты) будут работать по договору с МКУ «Гортранс» с 1 апреля по 30 сентября. В течение дня они будут переходить из одного автобуса или трамвая в другой. Результаты эксперимента планируется представить в Пермскую городскую думу до 21 августа

Если рабочая группа придёт к выводу о неэффективности мобильных кондукторов, то эксперимент будет остановлен досрочно.

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