Максим Артамонов В Пермском крае будут судить сотрудника колонии за превышение должностных полномочий Ранее осужденные жаловались на вымогательства со стороны руководства исправительного учреждения Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Следователи СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника исправительного учреждения, которого подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следкома, в 2022 году работник исправительной колонии передал осуждённому, мобильный телефон с возможностью выхода в интернет.

Сейчас сотрудник исправительного учреждения уволен с занимаемой должности.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Идёт сбор и закрепление доказательственной базы, отметили в ведомстве.

По данным telegram-канала «Борись!», который ведёт журналистка и правозащитница Оксана Асауленко, фигурантом уголовного дела стал заместитель начальника ИК-37 Андрей Шварёв.

Ранее сообщалось, что осужденные этой колонии жаловались на вымогательство со стороны администрации исправительного учреждения. Кроме того, по словам осуждённых, руководство колонии заставляло проводить ремонт помещений ИК-37 за свой счёт. В связи с этим осуждённые неоднократно подавали жалобы в прокуратуру, сообщая о коррупционных нарушениях.

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