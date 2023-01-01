Максим Артамонов
В Пермском крае будут судить сотрудника колонии за превышение должностных полномочий
Ранее осужденные жаловались на вымогательства со стороны руководства исправительного учреждения
Следователи СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника исправительного учреждения, которого подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии следкома, в 2022 году работник исправительной колонии передал осуждённому, мобильный телефон с возможностью выхода в интернет.
Сейчас сотрудник исправительного учреждения уволен с занимаемой должности.
Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Идёт сбор и закрепление доказательственной базы, отметили в ведомстве.
По данным telegram-канала «Борись!», который ведёт журналистка и правозащитница Оксана Асауленко, фигурантом уголовного дела стал заместитель начальника ИК-37 Андрей Шварёв.
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