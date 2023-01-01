Андрей Стрельцов «Молот» обыграл «Челмет» Пермский хоккейный клуб продолжает подготовку к сезону серией контрольных поединков Поделиться Твитнуть

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Серию выездных товарищеских матчей «Молот» начал противостоянием в Челябинске. Первая встреча с «Челметом» завершилась победой подопечных Сергея Бердникова со счётом 4:3.

Пермяки не дрогнули в упорном поединке и склонили чашу весов в свою пользу на последних минутах встречи. Голы в составе победителей забили Егор Манин, Денис Дюрягин, Дмитрий Воробьёв и Кирилл Казаков.

16 августа состоится повторный поединок коллективов. А следующим соперником в серии выездных матчей для «Молота» станет «Горняк-УГМК».

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