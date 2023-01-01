Ввод жилья в Пермском крае сократился на 8,5% Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Как сообщает Пермьстат, в январе-июле 2023 года на территории Прикамья застройщиками сдано в эксплуатацию 11,4 тыс. квартир общей площадью 1059,9 тыс. кв. м. Это 91,5% к вводу жилья в АППГ.

В ведомстве уточнили, что за семь месяцев этого года индивидуальными застройщиками за счёт собственных и привлечённых средств введено в действие 795,3 тыс. кв. м жилья — это на 0,8% больше, чем за АППГ.

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