Максим Артамонов В Перми департамент земельных отношений наделят новыми полномочиями Чиновники этого функционального органа смогут подписывать договоры купли-продажи по объектам незавершённого строительства Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На сегодняшнем заседании комитета Пермской городской думы депутаты поддержали проект решения о внесении изменений в положение о департаменте земельных отношений администрации Перми. С докладом по этому вопросу выступила начальник профильного департамента Лариса Пьянкова.

Она пояснила, что проект решения подготовлен в связи с необходимостью наделения департамента земельных отношений новыми полномочиями.

В частности, по обращению в суд с требованием о продаже объектов незавершённого строительства с публичных торгов и полномочиями по подписанию договоров купли-продажи таких объектов, изъятых у собственника решением суда.

Согласно Земельному кодексу РФ, если договор аренды земельного участка прекращается, объекты незавершённого строительства, расположенные на муниципальной земле, могут быть изъяты по решению суда. Однако ранее ни один из функциональных органов администрации Перми не был наделён полномочиями по подписанию договоров купли-продажи таких объектов.

«У нас что, раньше не было такой потребности, если вы сейчас просите, чтобы вам расширили полномочия?», — поинтересовалась депутат Наталья Мельник.

Лариса Пьянкова пояснила: такая работа раньше не осуществлялась, а по предварительным подсчётам, в городе сейчас 22 таких объекта, и сейчас департамент земельных отношений подал в суд пакеты документов по шести объектам.

Этот вопрос депутаты рассмотрят на ближайшем заседании Пермской городской думы 22 августа.

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