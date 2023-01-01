Конкурс по отбору кандидатов на пост мэра Перми решили провести в закрытом формате На него допустят только претендентов на пост и членов комиссии Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В четверг, 17 августа, конкурс по отбору кандидатов на пост мэра Перми состоится в закрытом режиме. На него допустят только претендентов и 12 членов комиссии. Также не будет трансляции в интернете. Об этом в гордуме сообщили порталу 59.ru.

В городском парламенте добавили, что закрытый режим вполне законен и применяется для защиты персональных данных.

Напомним, на конкурс по отбору кандидатов на пост мэра подали заявки 15 человек. Одного из них, Александра Семакина, позднее исключили из списка претендентов, так как он не смог предоставить справку об отсутствии судимости. Комиссия заслушает программы кандидатов и выберет двух претендентов, которые затем выступят перед депутатами гордумы. Один из них станет мэром Перми.

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