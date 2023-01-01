В Перми дети жарили маршмеллоу на Вечном огне Инцидент произошёл на мемориале «Тыл – фронту» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В Кировском районе Перми на Вечном огне у мемориала «Тыл – фронту» на набережной Камы дети жарили маршмеллоу - кондитерское изделие, напоминающее пастилу. Об этом телеканалу ВЕТТА сообщили очевидцы и прислали в редакцию видео.

При этом на замечания взрослых дети дерзят и ухмыляются, рассказали местные жители.

На кадрах два мальчика и две девочки, они расположились у Вечного огня, и что-то жарят в его пламени. Мемориал «Тыл – фронту» является объектом культурного наследия регионального значения.

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