В Перми дети жарили маршмеллоу на Вечном огне
Инцидент произошёл на мемориале «Тыл – фронту»
В Кировском районе Перми на Вечном огне у мемориала «Тыл – фронту» на набережной Камы дети жарили маршмеллоу - кондитерское изделие, напоминающее пастилу. Об этом телеканалу ВЕТТА сообщили очевидцы и прислали в редакцию видео.
При этом на замечания взрослых дети дерзят и ухмыляются, рассказали местные жители.
На кадрах два мальчика и две девочки, они расположились у Вечного огня, и что-то жарят в его пламени. Мемориал «Тыл – фронту» является объектом культурного наследия регионального значения.
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