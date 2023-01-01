В Индустриальном районе Перми в выходные планируется масштабное отключение воды Поделиться Твитнуть

В выходные 19-20 августа в Индустриальном районе Перми будет проводиться установка запорной арматуры на главном водоводе диаметром 90 см на ул. Маршрутная, 19. Для установки нового оборудования необходимо будет осушить водопровод. Это означает, что потребители, получающие воду через эту трубу, временно будут отключены от водоснабжения с 6:00 19 августа до 6:00 20 августа. Новая запорная арматура позволит переключать водопроводы, чтобы отключать только определенный участок системы водоснабжения в случае аварий или для планового ремонта.

В «Новогор-Прикамье» призвали жителей, проживающих по следующим адресам, запасись достаточным количеством воды перед отключением водоснабжения:

— ул. Куйбышева 111, 109а, 109б;

— ул. Маршрутная 10, 10а, 10б, 10/1, 10/2, 13, 14, 14а, 14в, 14ж, 14д, 14/2, 14/4, 17, 18, 19, 21, 23.

Также будет пониженное давление вплоть до полного отсутствия воды в следующих районах:

— Часть Индустриального района от ул. Стахановская до ул. Свиязева и от ул. Мира до ул. Самолетная;

— Микрорайон Андроново;

— Микрорайон Крохалева;

— Микрорайон Октябрьский;

— Микрорайон Краснова.

Компания «Новогор» просит жителей Перми отнестись с пониманием к такой и приносит извинения за возможные неудобства.

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