В Прикамье идёт подготовка к отопительному сезону Поделиться Твитнуть

В Пермском крае продолжается подготовка систем теплоснабжения на предстоящую зиму. По словам министра ЖКХ и благоустройства края Артёма Балахнина, к отопительному сезону 2023—2024 года поставлена задача привести в нормативное состояние более 1,4 тыс. котельных и 68 тыс. км коммунальных сетей. Из всех источников финансирования на эти цели предусмотрено 4,7 млрд руб.

Без поддержки краевых властей муниципалитетам сложно справиться с поставленными задачами. Для этого правительство региона в этом году выделило порядка 19,5 млн руб. на подготовку к ОЗП. Эти средства были распределены между сёлами Орда, Елово и посёлками Октябрьским, Углеуральским, Кын, Рябинино и Ныроб.

Также в рамках региональной программы по модернизации систем теплоснабжения четыре территории получили софинансирование из федерального бюджета. Фонд содействия реформированию ЖКХ принял решение по оказанию поддержки проектов обновления коммунальной инфраструктуры в городах Пермь, Лысьва, Верещагино и в посёлке Углеуральском Губахинского ГО.

Таким образом, в Индустриальном и Орджоникидзевском районах Перми современной и надёжной системой теплоснабжения будут обеспечены более 300 тыс. местных жителей уже этой зимой. Для этого были возведены две новые блочные модульные котельные (БМК), работающие на газовом топливе, в Орджоникидзевском районе. И продолжаются работы по переустройству более 2 км сетей диаметром 800 мм в Индустриальном районе. Стоимость проектов составляет более 900 млн руб., из них 707 млн руб. — федеральные средства и 193 млн руб. — средства ПАО «Т Плюс».

Первым проектом, реализуемым в рамках программы, стал проект в посёлке Углеуральском. Сейчас подрядчик устанавливает четыре новые БМК с общей мощностью 29,5 Гкал/ч. Прежняя котельная в посёлке была построена в 1980-е годы, на сегодняшний день она выработала свой ресурс. Новая система поможет снизить избыточную мощность теплоснабжения на 80%, расходы на топливо и содержание, а также повысить качество услуги для 3 тыс. местных жителей и семи соцобъектов. Общая стоимость работ в Углеуральском составила 185 млн руб., из них более 142,5 млн руб. были выделены из федерального бюджета.

В Лысьве до конца 2023 года планируется построить 10 котельных, выполнить модернизацию двух действующих объектов и проложить 6 км трубопровода. Вместо устаревших источников тепла в городе уже были построены пять БМК.

Как отмечал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, к отопительному сезону ведётся подготовка 18 тыс. домов и 4 тыс. социально значимых объектов, в том числе школы и детские сады. «Необходимо в установленные сроки обеспечить теплом все объекты, чтобы суровой уральской зимой не допустить крупных аварий и длительных отключений теплоснабжения», — подчёркивал он.

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