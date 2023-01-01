Сборы ребёнка в школу в Перми за год подорожали в среднем на 7% Расходы достигли 11,8 тысяч рублей на ученика Поделиться Твитнуть

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На подготовку ребёнка к учебному году родители из Перми в этом году в среднем потратили 11,8 тыс. руб. Это на 7% больше, чем года назад. Тогда средняя сумма сбора равнялась 11 тыс. руб. Об этом сообщает SuperJob. Сервис подсчитал сумму затрат на покупку одежды, обуви, спортивной формы, канцелярских принадлежностей, рюкзака в городах-миллионниках.

Для сравнения: в Москве подготовка ребёнка к школе нынче обошлась в 15 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 13,7 тыс. руб., в Екатеринбурге — 13,6 тыс. руб., в Казани — 13,5 тыс.

Самыми экономными сборы оказались в Волгограде (11,3 тыс. руб.), Уфе и Воронеже (по 11,5 тыс. руб.).

Средние расходы на подготовку детей к школе наиболее заметно выросли в Казани и Екатеринбурге — плюс по 13% к прошлом году.

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