Исполнять обязанности заместителя главы Перми будет Юлия Овсянникова
У Алексея Грибанова заканчивается контракт
В связи с истечением срока контракта 16 августа Алексей Грибанов завершает работу в должности заместителя главы администрации Перми. С 17 августа он переходит на должность советника главы города. Информацию распространила пресс-служба городской администрации.
В сообщении говорится, что Грибанов в разные годы дважды был заместителем мэра по социальным вопросам, работал депутатом, председателем комитета Пермской городской думы по социальной политике. В должности вице-мэра курировал вопросы подготовки к 300-летию, сферы образования, культуры и спорта.
Исполнять обязанности заместителя главы администрации города будет Юлия Овсянникова, начальник департамента социальной политики.
«Благодарим Алексея Анатольевича за его многолетнюю работу и ответственный подход к делу!», — подчеркнули в мэрии.
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