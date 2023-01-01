Пожарные провели учения по тушению гостиницы «Урал» По легенде огонь вспыхнул на втором этаже пермского отеля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 15 августа, подразделения ГУ МЧС по Пермскому краю приняли участие в пожарно-тактических учениях по тушению возгорания в гостинице «Урал».

По легенде тренировки пожар вспыхнул на втором этаже отеля. Самостоятельно до прибытия подразделений эвакуировались 90 человек. Во время ЧП условно пострадал один человек, он был спасён. Условный пожар удалось быстро ликвидировать.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.