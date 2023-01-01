Синоптики рассказали, когда закончится период летней жары в Прикамье Перемену погоды принесёт холодный фронт Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Последним жарким днём лета в Пермском крае может стать пятница, 18 августа. Об этом сообщили специалисты научного проекта «Метеоролог.и.я». До этого дня в регионе продержится малооблачная погода, почти без осадков, по ночам местами возможен туман. Температура воздуха в дневные часы будет подниматься до +26…+33°, при этом жара усилится в четверг и пятницу.

В выходные через Пермский край пройдёт атмосферный холодный фронт. Он принесёт понижение температуры, локальные дожди и грозы: 19 августа по северу и в центральных районах, а 20 августа — по югу региона. К началу следующей недели температура воздуха повсеместно понизится примерно на 13-15°, отмечает «Рифей».

Последующие волны тепла, прогнозируют синоптики, будут короче и не такие интенсивные.









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