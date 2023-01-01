ЖК «Талисман» — для тех, кому хочется комфорта и тишины Поделиться Твитнуть

Застройщик: PAN City Group.

Концепция: «Талисман» — малоквартирный дом в самом центре Мотовилихинского района. Элегантное минималистичное архитектурное решение фасадов в сочетании с малоэтажностью комплекса делают его непохожим на многие современные проекты, а из особого внимания к мелочам складывается комфорт современного жилья. Рядом с домом находятся детские сады и школы, больницы и салоны красоты, магазины, аптеки, остановки общественного транспорта, парки и скверы.

Преимущества:

безопасный закрытый двор с контролем доступа;

комфортный подземный паркинг, кладовые, колясочные;

сквозные подъезды обеспечивают комфортное попадание жителя в холл как с улицы, так и со двора;

детская и спортивная площадки под крышей — место для прогулок и отдыха в любую погоду;

более 30 уникальных планировок от 30 до 104,5 кв. м, которые учитывают сценарии жизни и потребности самых разных семей;

квартиры сдаются с предчистовой отделкой White box.

Количество квартир: 160.

Срок сдачи: третий квартал 2024 года.

Количество этажей: секции от 6 до 12 этажей.

Класс недвижимости: Комфорт.

Адрес: ул. КИМ, 45.

На правах рекламы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.