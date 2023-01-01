Алёна Бронникова Замдиректора пермского вуза погиб в Киргизии при восхождении на пик Ленина Дмитрий Попов увлекался альпинизмом Поделиться Твитнуть

Сайт Пермского филиала ВГУВТ

В горах Киргизии погиб заместитель директора пермского филиала Волжского государственного университета водного транспорта (ВГУВТ) по организационным и хозяйственным вопросам Дмитрий Попов. Как сообщила пресс-служба вуза 9 августа, несчастный случай произошёл во время восхождения на вторую по высоте вершину Памира — пик Ленина (7134 м).

После окончания Волжской госакадемии водного транспорта по специальности «Электрооборудование и автоматика судов» и Санкт-Петербургского университета МВД России по специальности «Психология» Дмитрий Попов служил с 1993 года в УФМС Прикамья. В филиал ВГУВТ он пришёл на работу в 2012 году. Кроме обязанностей заместителя руководителя он занимался воспитательной и патриотической работой, вёл блок, связанный с безопасностью.

По словам его коллег, он внёс большой вклад в развитие вуза. Был награждён нагрудными знаками «Отличник милиции» и «15 лет ФМС России — УФМС России по Пермскому краю» за образцовое исполнение служебного долга, медалями МВД РФ третьей и второй степени «За отличие в службе» и ФМС РФ «За службу» второй степени. За большой вклад в подготовку квалифицированных кадров для речного и морского транспорта получил благодарственное письмо главы Федерального агентства морского и речного транспорта.

Как сообщается на сайте пермского филиала учебного учреждения, Дмитрий Попов увлекался спортом, туризмом и альпинизмом. Коллектив вуза выразил соболезнования близким и сообщил, что дата прощания с преподавателем будет известна позже.

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