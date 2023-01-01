Учения по ликвидации сибирской язвы прошли в Куединском округе Прикамья Поделиться Твитнуть

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В посёлке Куеда Пермского края прошли командно-штабные учения по ликвидации очага сибирской язвы. В них приняли участие специалисты Государственной ветеринарной инспекцией Пермского края, регуправления Россельхознадзора, представители администрации Куединского МО, Главного управления МЧС России по Прикамью и др.

По условиям учений вблизи сибиреязвенного скотомогильника, расположенного в 3 км от села Большой Гондырь, якобы был обнаружен труп телёнка, у которого по результатам лабораторных исследований был установлен диагноз — сибирская язва.

В ходе тренировки отрабатывались действия по формированию мобильных групп, развертыванию мобильных карантинных постов; определению мест и порядка уничтожения трупов крупного рогатого скота; практическому использованию дезинфекционной техники и пр.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, «цели и задачи, поставленные в рамках проведения учения, выполнены».

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