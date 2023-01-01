В Пермском крае 15 августа похоронят погибшего на СВО 22-летнего Николая Литаврина Ефрейтор был убит на Украине ещё в марте прошлого года Поделиться Твитнуть

Николай Литаврин

ВКонтакте

Во вторник, 15 августа, во Дворце культуры ЗАТО «Звёздный» Пермского края состоится церемония прощания с 22-летним жителем Звёздного Николаем Литавриным. Как сообщили в местной администрации, информация о смерти солдата поступила недавно. А убит военнослужащий был ещё 25 марта 2022 года в боях близ села Крупичполе Черниговской области.

Николай Литаврин родился 14 сентября 1999 года в Суксуне. В 2000 году семья переехала в Бершеть, а в 2010-м — в Звёздный. Он окончил Пермский колледж транспорта и сервиса, получил профессию пожарного.

Увлекался туризмом и скалолазанием, был призёром различных спортивных и военно-патриотических соревнований. В 2015 году на автомобиле УАЗ участвовал в Звёздном ухабе и занял второе призовое место.

«Николай был отзывчивым и любящим сыном, братом. Всегда приходил на помощь тем, кто в ней нуждался. Мечтал жить в Крыму и стать горным спасателем», — говорится в информации.

С 2019 года Литаврин начал службу по контракту в ВС РФ, в 30-й мотострелковой артиллерийской бригаде. Выполнял задачи в Сирии, Таджикистане, а 19 марта прошлого года был переброшен на Украину.

Ефрейтор Литаврин был награждён тремя медалями, в том числе «За воинскую доблесть», и двумя знаками отличия.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.