В июле жители Пермского края построили 814 домов Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

В июле 2023 года в Прикамье на государственный кадастровый учет было поставлено 814 индивидуальных жилых домов (+6,7% к АППГ). Площадь застройки составила 101,6 тыс. кв.м. Об этом сообщили в управлении Росреестра по Пермскому краю.

Одноэтажные дома составляют 46% (374), двухэтажные дома — 53,4 % (435), трехэтажные — 0,6% (5). При этом 65% (533) из построенных домов соответствуют стандартному ИЖС — дом площадью не более 150 кв. м на земельном участке до 15 соток.

Больше всего домов — 250, общей площадью 27 753 кв.м, — возвели в Пермском муниципальном округе. На втором месте — город Пермь (82 дома общей площадью 14 980 кв.м). На третьем — Добрянский городской округ (53 дома, 6 496 кв.м).





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