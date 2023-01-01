В Пермском крае органам власти на местах станет легче решать кадровые вопросы В Прикамье изменят законодательство о муниципальной службе Поделиться Твитнуть

Губернатором Пермского края Дмитрием Махониным в Заксобрание региона внесён законопроект, который направлен на решение кадрового вопроса в органах власти на местах. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

Согласно документу, при назначении на должности муниципальной службы ведущей и старшей групп должностей будет учитываться стаж муниципальной службы. Это должно расширить возможности найма для соискателей, у которых нет общего стажа по специальности. Также это позволит специалистам младшей группы более успешно продвигаться по карьерной лестнице.

Кроме того, по проекту закона органам местного самоуправления разрешат устанавливать дополнительные виды поощрений сотрудников через собственные правовые акты.

Депутаты краевого парламента рассмотрят документ в первом чтении на заседании в сентябре.

Напомним, в июне председатель совета муниципалитетов Прикамья Вадим Лысанов заявил, что в администрациях остро встала кадровая проблема. Связана она, в первую очередь, с размером зарплат, высокими требованиями для поступления на определённые должности и слабыми перспективами. «Неукомплектованность кадрами может спровоцировать снижение качества стратегического и программного развития региона», — отметил тогда Лысанов.

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