Алёна Бронникова В Пермском крае собираются увеличить оклады госслужащих Главы муниципалитетов заявили о дефиците кадров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты Законодательного собрания Пермского края поддержали проект постановления Совета глав муниципальных образований, направленного на развитие субъектов региона. Документ предлагает внести изменения в методику расчёта предоставляемых бюджетам субвенций для осуществления полномочий и установление размеров должностных окладов госслужащих.

Председатель совета муниципалитетов Прикамья, мэр Кунгурского муниципального округа Вадим Лысанов подчеркнул, что в администрациях остро стоит кадровая проблема. Связано это в первую очередь с размерами зарплат, высокими требованиями для поступления на определённые должности и слабыми перспективами. Так, например, оклад работников младшей группы составляет 6,3 тыс. руб., в среднем, с учётом премирования и надбавок зарплата выходит около 19,6 тыс. руб., оклад работников средней группы — 8 тыс. руб., в среднем зарплата составляет 27,6 тыс. руб.

«Недофинансирование создаёт серьёзные риски для стабилизации местных бюджетов, а значит, и для обеспечения жизнедеятельности на местах. Такие угрозы сегодня испытывают системы муниципальных кадров. Общественная ценность муниципальной службы стремится к нулю. Неукомплектованность кадрами может спровоцировать снижение качества и функций реализации стратегического и программного развития региона», — отметил Вадим Лысанов.

По статистике, госслужащими на 86,3% являются женщины, большинство из них в возрасте 30 лет и старше, со стажем работы более 15 лет. Представители молодого поколения составляют всего 11,2% от общего числа. Мэр считает, что привлечение молодёжи в администрации необходимо для эффективного развития муниципалитетов, но низкой оплатой труда сложно заинтересовать образованных и амбициозных молодых людей.

Он предложил подойти к решению вопроса комплексно и в первую очередь повысить возможность карьерного роста путём снижения требований для поступления на госслужбу. Для трудоустройства на должности ведущей группы предлагается установить наличие стажа не менее трёх лет, а для старшей группы — не менее одного года. Проектом предлагается внести изменения в указ губернатора Прикамья об установлении размеров окладов госслужащих в части увеличения должностных окладов специалистов первого разряда младшей группы должностей.

Кроме того, муниципалитеты нуждаются в обновлении материально-технической базы и дополнительном финансировании полномочий. В вынесенном на рассмотрение документе краевому правительству предлагается рассмотреть внесение изменений в систему расчёта предоставляемых субвенций. А именно, учесть расходы на оплату труда должностных лиц, составляющих протоколы об административных правонарушениях, которые сейчас не предусмотрены, расходы на приобретение средств для планирования использования земель под сельское хозяйство.

Депутаты приняли решение рассмотреть и принять проект постановления на пленарном заседании 22 июня.

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