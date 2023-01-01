Максим Артамонов Пермяки смогут посмотреть фильм «Барби» в кинотеатре с 21 сентября Мировая премьера американской комедии состоялась 21 июля Поделиться Твитнуть

Один из главных голливудских фильмов этого года «Барби» (12+) появился в списке анонсов пермских кинотеатров. «Мягкий кинотеатр» в ТРК «СпешиLove» планирует премьерный показ на 21 сентября. Об этом сообщает ИА «Текст».

Ранее в Перми состоялись «закрытые» показы фильма — билеты продавались через соцсети. Организаторы арендуют залы у киносетей для показа голливудской новинки.

Согласно данным сайта DVDsreleasedates, в онлайне фильм выйдет 4 сентября.

«Барби» — это американская приключенческая фэнтезийная комедия режиссёра Греты Гервиг. Мировая премьера состоялась в Лос-Анджелесе 9 июля этого года, а в кинотеатрах его начали показывать с 21 июля 2023 года.

Главные роли в фильме исполнили Марго Робби и Райан Гослинг,

На август, фильм собрал 526,3 млн долларов в США и Канаде и 657,6 млн долларов в других странах. Общие мировые сборы составили 1,183 млрд долларов.

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