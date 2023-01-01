Алёна Бронникова В деревне Пермского края с населением 35 жителей на средства самообложения создадут аллею Из краевого бюджета планируется привлечь 3,7 млн рублей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Жители д. Токманы в Прикамье с населением 35 чел. хотят создать аллею на средства самообложения. Собрать средства решили сами местные жители во время выездного заседания думы Берёзовского муниципального округа.

«Жители д. Токманы стали инициаторами проведения весной этого года схода граждан, на котором решено ввести самообложение для сбора средств на устройство тротуара. Всего из краевой казны на устройство тротуара планируется привлечь порядка 3,7 млн руб. Проект станет первым положительным опытом использования механизма самообложения на территории Берёзовского округа», — сообщается на сайте краевого заксобрания.

Самообложение представляет собой разовые платежи местных жителей на благоустройство территории. На каждый вложенный рубль приходится 5 руб. из краевого бюджета. В рамках проекта будет обустроен тротуар с урнами, скамейками и освещением. Работы планируется провести в 2024 году.

В деревне также располагается подворье Богоявленского мужского монастыря в Верхней Курье и храм Лазаря Четверодневного. Жители хотят реализовать проект инициативного бюджетирования «Дорога к храму». Проект предусматривает устройство щебёночного дорожного полотна на грунтовой дороге и парковки рядом с храмом. На осуществление задуманного хотят привлечь 4,7 млн руб. из региональной казны.





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