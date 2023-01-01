Власти Перми ищут разработчика проекта по консервации «Дачи на набережной» Проект должен быть готов к середине октября Поделиться Твитнуть

Городской центр охраны памятников начал поиски разработчика проекта по консервации и противоаварийной защите объекта культурного наследия регионального значения «Дача на набережной». Информация появилась на портале Госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта — 275 тыс. руб. Источником финансирования будет субсидия, которую предоставит пермское МАУК «ГЦОП».

Заявки принимаются до 18 августа, итоги подведут 21 августа. Срок выполнения — до 13 октября 2023 года.

«Дача на набережной» расположена по адресу: Пермь, ул. Кировоградская, 178.

Предмет охраны — двухэтажное деревянное здание с верандой на южном фасаде, четырьмя эркерами по углам, покрытыми шатрами, а также с резными наличниками окон, деревянными резными колоннами, резным карнизом с подзором, резным ограждением веранды и балконов. Материал стен — дерево, материал фасадной поверхности — обшивка профилированной доской.

Планировочное решение (расположение капитальных стен, проемов, лестниц) также является предметом охраны объекта.

«Дача на набережной» — образец «деревянного модерна». Считается, что здание было построено в начале XX века и принадлежало меценату и основателю Пермского университета Николаю Мешкову. После революции здесь располагалось районное управление водного транспорта, а в 1929-м — Закамский совет рабоче-крестьянских депутатов.

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