В Перми выделили землю под строительство общественного центра и спортивных объектов Участки расположены в микрорайоне Январский Поделиться Твитнуть

В Орджоникидзевском районе Перми на государственный кадастровый учёт поставлены три земельных участка, ограниченных улицами Январской, Кубанской, Лянгасова и 1-й Верхотурской (м/н Январский). Об этом сообщили в городском департаменте земельных отношений.

Земли находятся в муниципальной собственности и выделены под строительство общественного центра, спортивных объектов и детской площадки. Общая площадь участков — 2,4 тыс. кв. м.

В ведомстве добавили, что сейчас на территории нет объектов строительства, она занята «стихийно выросшими зелёными насаждениями», отмечается, что вокруг размещены индивидуальные жилые дома, а детская и спортивная площадки отсутствуют.

«В настоящее время один из участков уже предоставлен городскому спортивно-культурному комплексу. Два других участка пока находятся в работе», — рассказала начальник департамента земельных отношений Лариса Пьянкова.

Размещение на выделенных участках детских и спортивных объектов будет возможно после изменения вида разрешённого использования и зонирования в городских Правилах землепользования и застройки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.