В Перми 13 августа в Каме утонули два человека Причины происшествий устанавливаются Поделиться Твитнуть

Елена Бардукова

В воскресенье, 13 августа, в Перми зарегистрировано два несчастных случая на воде. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на краевое управление МЧС.

По данным ведомства, сообщения об утонувших в Каме местных жителях оперативный дежурный получил в 18.10 и 20.20. Тела погибших достали из реки и передали полиции.

Обстоятельства и причины происшествий устанавливаются.

В МЧС напомнили, что период жаркой погоды в регионе продлится до конца недели, и призвали жителей соблюдать правила безопасного поведения на воде.

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