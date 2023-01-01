Жительницу Пермского края оштрафовали на 10 тысяч рублей за избиение несовершеннолетней У девочки диагностировали сотрясение мозга Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Горнозаводске Пермского края суд вынес решение по делу об умышленном причинении вреда здоровью несовершеннолетней. Как сказано в материалах дела, от рук двух жительниц Горнозаводска пострадала 15-летняя девочка. Об этом сообщили в ГУФССП по региону.

По словам потерпевшей, она со своими друзьями гуляла на спортивной площадке. К ним подошли две женщины и поинтересовались, кто избил знакомого одной из них. Дети ответили, что ничего не знают. Однако тон подростков женщинам не понравился. Тогда одна из них схватила девочку за волосы, пригнула её к земле, а вторая нанесла ребёнку удар по шее, а потом ещё два удара кулаком по голове. Позднее у пострадавшей зафиксировали сотрясение мозга, травму шеи и ушибы.

Суд признал обеих гражданок виновными в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 115 УК РФ, и назначил им наказание в виде штрафа. В отношении старшей из нарушительниц было возбуждено исполнительное производство. Должницу предупредили, что в случае несвоевременной уплаты штрафа её ожидают исправительные работы. После этого задолженность в 10 тыс. руб. была погашена.

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