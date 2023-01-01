Пермский врач номинирован на Всероссийскую премию «Первые лица»
Голосование за Михаила Падруля уже открыто
Профессор Пермского государственного медицинского университета Михаил Падруль стал номинантом на Всероссийскую премию «Первые лица». Это единственная на сегодня премия для специалистов, внесших заметный вклад в развитие перинатальной медицины в России.
Михаил Падруль окончил Пермский медицинский институт по специальности «акушерство и гинекология» в 1974 году и поступил на работу в областную клиническую больницу, где проработал шесть лет. Затем начался его профессиональный путь в МСЧ № 9 — сначала в должности заместителя главного врача по акушерству и гинекологии, а с 2001 года в роли первого руководителя.
За это время был введён в строй новый родильный дом с функцией городского перинатального центра, построен новый гинекологический корпус, гинекологическая служба МСЧ № 9 приобрела статус ведущей в области, развилась травматологическая помощь.
Профессор, доктор наук, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, заслуженный врач РФ часто оперирует наиболее сложных больных в Пермском крае, участвует в работе экстренных консилиумов у критических акушерских больных. Один из организаторов и участник действующего краевого пренатального консилиума у беременных с тяжелой экстрагенитальной патологией.
Проголосовать за Михаила Падруля можно здесь.
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