Пермский врач номинирован на Всероссийскую премию «Первые лица» Голосование за Михаила Падруля уже открыто Поделиться Твитнуть

Михаил Падруль / фото: ПГМУ

Профессор Пермского государственного медицинского университета Михаил Падруль стал номинантом на Всероссийскую премию «Первые лица». Это единственная на сегодня премия для специалистов, внесших заметный вклад в развитие перинатальной медицины в России.

Михаил Падруль окончил Пермский медицинский институт по специальности «акушерство и гинекология» в 1974 году и поступил на работу в областную клиническую больницу, где проработал шесть лет. Затем начался его профессиональный путь в МСЧ № 9 — сначала в должности заместителя главного врача по акушерству и гинекологии, а с 2001 года в роли первого руководителя.

За это время был введён в строй новый родильный дом с функцией городского перинатального центра, построен новый гинекологический корпус, гинекологическая служба МСЧ № 9 приобрела статус ведущей в области, развилась травматологическая помощь.

Профессор, доктор наук, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, заслуженный врач РФ часто оперирует наиболее сложных больных в Пермском крае, участвует в работе экстренных консилиумов у критических акушерских больных. Один из организаторов и участник действующего краевого пренатального консилиума у беременных с тяжелой экстрагенитальной патологией.

Проголосовать за Михаила Падруля можно здесь.

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