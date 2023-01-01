Из Северодонецка в Пермь привезли 49 школьников Они проведут месяц в загородном лагере Поделиться Твитнуть

В Пермский край прибыла вторая группа школьников с 7 до 17 лет из Северодонецка (ЛНР). 49 детей почти месяц проведут в детском лагере в Пермском муниципальном округе, об этом сообщили в региональном минсоцразвития.

Как рассказала директор лагеря Елена Бускина, гостей ждёт профильная смена под названием «Маленький принц», её программа будет посвящена экологическому образованию.

Напомним, первая в этом году группа детей из ЛНР приехала в Пермский край в конце мая.

В пресс-службе краевого правительства добавили, что это уже седьмая группа ребят из Северодонецка. Всего с 2022 года в лагерях региона отдохнуло 426 школьников из ЛНР.

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