Максим Артамонов В Углеуральском произошёл крупный пожар Один человек получил травмы Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

Вечером 12 августа в посёлке Углеуральский Губахинского округа произошёл крупный пожар — горели деренянные сараи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Как уточнили в ведомстве, сообщение о пожаре на улице Белинского поступило в оперативные службы в 20:01. К месту происшествия выехали 24 спасателя и семь спецмашин. На месте огнеборцы установили, что горят деревянные сараи.

Пожар был локализован в 20:45, а полностью ликвидирован в 21:30. Его площадь составила 400 кв. м.

Во время происшествия никто не погиб, но один человек получил травмы.

Сейчас МЧС устанавливает причины возгорания.

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