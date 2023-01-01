Максим Артамонов
В Углеуральском произошёл крупный пожар
Один человек получил травмы
Вечером 12 августа в посёлке Углеуральский Губахинского округа произошёл крупный пожар — горели деренянные сараи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Как уточнили в ведомстве, сообщение о пожаре на улице Белинского поступило в оперативные службы в 20:01. К месту происшествия выехали 24 спасателя и семь спецмашин. На месте огнеборцы установили, что горят деревянные сараи.
Пожар был локализован в 20:45, а полностью ликвидирован в 21:30. Его площадь составила 400 кв. м.
Во время происшествия никто не погиб, но один человек получил травмы.
Сейчас МЧС устанавливает причины возгорания.
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