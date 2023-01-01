Максим Артамонов На трассе Пермь — Екатеринбург в аварии пострадали три человека Во время ДТП перевернулась «Газель» Поделиться Твитнуть

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На 75-м километре трассы Пермь — Екатеринбург произошло серьёзное ДТП с тремя пострадавшими — легковой автомобиль Renault столкнулся с «Газелью». Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на «КП-Пермь».

Авария произошла вечером, в 19:07. Водитель автомобиля Renault Arkana во время выезда на трассу от деревни Тураи не предоставил преимущество «Газели», это привело к аварии.

Трёх пострадавших госпитализировали. По факту аварии полиция проводит проверку, выясняются причины дорожного происшествия.

Напомним, накануне на той же трассе, на 63 км, произошло другое ДТП. Автомобиль Hyundai двигался из Кунгура в Пермь, управлявшая им женщина недалеко от п. Ергач выехала на встречную полосу. Легковушка столкнулась с грузовиком IVECO, а затем — с автомобилем Ford, которые двигались из Перми. В ДТП травмы получила водитель машины Hyundai и мужчина, который управлял грузовиком. По факту аварии проводится проверка.

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