На трассе Пермь-Екатеринбург столкнулись два легковых автомобиля и грузовик Два человека ранены Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В 16 час. 20 мин. 12 августа на 63 км трассы Пермь-Екатеринбург произошло ДТП. Автомобиль Hyundai двигался из Кунгура в Пермь, управлявшая им женщина недалеко от посёлка Ергач выехала на встречную полосу. Легковушка сначала столкнулся с грузовиком IVECO, а затем – с автомобилем Ford, которые двигались из Перми. Об этом сообщили в ГИБДД региона

Как пишет perm.aif.ru, в ДТП травмы получила водитель машины Hyundai и мужчина, который управлял грузовиком. По факту аварии проводится проверка.

Видео аварии также появилось в социальной сети. На кадрах видна, что Hyundai получил серьёзные повреждения.

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