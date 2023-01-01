В Перми загорелся промышленные отходы и автомобиль КАМАЗ Тушение пожара ещё продолжается Поделиться Твитнуть

фото: группа во Вконтакте "ЧП и ДТП"

В пятницу, 12 августа, около 17 час. в МЧС поступило сообщение о пожаре на ул. Бумажников в Перми (м/р Голованово). К месте возгорания было направлено 23 пожарных и семь единиц техники.

Как выяснилось, загорелся автомобиль КАМАЗ и опил на насыпи отходов лесопиления. По предварительным данным площадь пожара составила 150 кв. м.

В ГУ МЧС по региону добавили, что погибших и травмированных нет. Тушение пожара продолжается.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае сгорел дом площадью 400 квадратных метров. Проживавшие в нём 11 человек спаслись.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.