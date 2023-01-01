В Пермском крае сгорел дом площадью 400 квадратных метров
Проживавшие в нём 11 человек спаслись
В пос. Кукуштан Пермского края 12 августа около трёх часов ночи вспыхнул крупный пожар. На Пальниковском тракте загорелись дом и баня. На вызов выехали 20 пожарных, к тушению было привечено пять единиц техники.
В доме было 11 человек, в том числе четверо детей. Все они успели эвакуироваться самостоятельно. На пожаре никто не погиб, травмированный тоже нет.
Огонь удалось потушить в 5.18. Площадь пожара составила 409 кв. м.
По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение правил эксплуатации и выбора аппаратов защиты электросетей.
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