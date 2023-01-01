В Пермском крае сгорел дом площадью 400 квадратных метров Проживавшие в нём 11 человек спаслись Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В пос. Кукуштан Пермского края 12 августа около трёх часов ночи вспыхнул крупный пожар. На Пальниковском тракте загорелись дом и баня. На вызов выехали 20 пожарных, к тушению было привечено пять единиц техники.

В доме было 11 человек, в том числе четверо детей. Все они успели эвакуироваться самостоятельно. На пожаре никто не погиб, травмированный тоже нет.

Огонь удалось потушить в 5.18. Площадь пожара составила 409 кв. м.

По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение правил эксплуатации и выбора аппаратов защиты электросетей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.