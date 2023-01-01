Пермский «Трест № 14» выставил на торги дебиторскую задолженность Начальная цена - 5,2 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Конкурсным управляющим ПАО «Трест № 14» Олегом Касьяновым на открытый аукцион выставлена дебиторская задолженность предприятия по начальной цене 5,2 млн руб. Данные опубликованы на ЕФРСБ.

Среди должников ПАО значатся Общества с ограниченной ответственностью «Респект СК», «СабирМГ», «Техноград», «Гроссмейстер», «Уральский ЖБК» и др., а также ИП и физические лица.

Заявки принимаются с 14 августа по 15 сентября. Торги должны пройти 19 сентября.

Ранее сообщалось, что Трест № 14 продал два земельных участка в Пермском округе за 44 млн руб. На одном из участков разрешено строить многоквартирные дома.

Напомним, имущество реализуется в рамках конкурсного производства строительной организации ПАО «Строительно-монтажный трест № 14». Дело в Арбитражном суде было открыто из-за долгов перед ФНС в размере около 200 млн руб.

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