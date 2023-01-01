«Амкар-Пермь» сыграл дома вничью с командой из Таганрога Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Футболисты «Амкара» в пятом туре российской футбольной Второй лиги Дивизиона «А» «Серебряной группы» провели 12 августа домашнюю игру с таганрогским «Форте». Матч закончился вничью 1:1.

Открыли счёт гости: под занавес первого тайма на 44 мин. отличился Максим Руднев. Евгений Тюкалов на 70 мин. сравнял счёт

После этого матча «Амкар» занимает 4 место, в эго активе 8 очков.

Следующую игру пермяки проведут 19 августа в гостях у курского «Авангарда».

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